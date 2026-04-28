Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκε κλοπή σε σπίτι 91χρονου – Συνελήφθη και ανήλικη

Συνελήφθησαν χθες (27.04.2026) απογευματινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδος δύο αλλοδαπές ηλικίας 17 και 30 ετών κατηγορούμενες για κλοπή. Επιπλέον συνελήφθη 50χρονη αλλοδαπή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ «χθες (27.04.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν η 17χρονη και η 30χρονη διότι το βράδυ της 26.04.2026 εισήλθαν στην οικία 91χρονου ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος»