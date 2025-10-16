menu
Τοπικά

Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις κλοπών αγροτικών οχημάτων και υπόθεση ζωοκλοπής

Εξιχνιάστηκαν σήμερα (16.10.2025) από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, δύο περιπτώσεις κλοπών δύο (2) αγροτικών οχημάτων σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου και μια περίπτωση ζωοκλοπής με ένα εκ των αφαιρεθέντων οχημάτων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. «για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 34χρονου ημεδαπού, κατηγορούμενου για διακεκριμένες υποθέσεις κλοπών και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ζωοκλοπής. Επιπλέον ο 34χρονος συνελήφθη για παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και του Νόμου περί ευζωίας ζώων.

Ειδικότερα, από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι την 09/10.04.2025 ο 34χρονος με άγνωστο άτομο αφαίρεσαν αγροτικό αυτοκίνητο ημεδαπού, το οποίο κατόπιν αναζητήσεων εντοπίστηκε αποκρυμμένο σε αγροτική περιοχή.
Επιπλέον την 19.09.2025 ο 34χρονος με ακόμα ένα άγνωστο δράστη με τη χρήση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, προέβησαν στην κλοπή ακόμα ενός αγροτικού αυτοκίνητου έτερου ημεδαπού, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποίησαν για τη διάπραξη ζωοκλοπής είκοσι δύο (22) αιγοπροβάτων από ποιμνιοστάσιο ημεδαπού.
Αφαιρεθέν όχημα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.
Επιπλέον κατόπιν σχετικών αναζητήσεων από αστυνομικούς του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν για την τέλεση των ανωτέρω κλοπών.
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου πραγματοποιήθηκαν σήμερα (16.10.2025) το πρωί έρευνες στην οικία του 34χρονου και σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του και συνελήφθη για παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής (έλλειψη ενωτίων μέρους των ζώων, μη υποβολή κτηνοτροφικής δήλωσης, μη ανάρτηση πινακίδας) και για παραβάσεις του Νόμου περί Ευζωίας Ζώων, ενώ βεβαιώθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Κλαπέντα –ανευρεθέντα αγροτικά οχήματα αποδόθηκαν στους παθόντες.
Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, για την ταυτοποίηση των υπόλοιπών δραστών και τη διερεύνηση της πλήρους εγκληματικής δραστηριότητας τους»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

