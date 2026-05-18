Ηράκλειο: Έξι συλλήψεις για εκβιασμούς, εμπρησμούς και απάτες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (18/5), μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, να εμπλέκονται κατά περίπτωση σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμών, φθορών, καθώς και απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 μέλη της οργάνωσης, καθώς και άλλα 3 άτομα για το αδίκημα της ζωοκλοπής.

Αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ με περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση, τον αριθμό των συλληφθέντων και τη δράση της οργάνωσης.