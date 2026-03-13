Ηράκλειο: Εργασίες στην λεωφόρο Νικολάου Πλαστήρα από τη ΔΕΥΑΗ

Εργασίες σύνδεσης ύδρευσης και αποχέτευσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Μαρτίου στη Λ. Νικολάου Πλαστήρα από τη ΔΕΥΑΗ.Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η λεωφόρος Νικολάου Πλαστήρα θα παραμείνει κλειστός από τον κυκλικό κόμβο κάτω από τον προμαχώνα Μαρτινένγκο μέχρι την οδό Έβανς από τις 07:00 μέχρι το πέρας των εργασιών την ίδια ημέρα.
Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημότες μπορούν να καλούν στο 2813409409 για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει, προκειμένου να διευθετηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
