Ηράκλειο: Έρευνα για την καταστροφική πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε τα ξημερώματα η μεγάλη πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στην Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών.

Όπως έγραψε το cretalive, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 00:50 σε οικόπεδο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα πολλά Ι.Χ., προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες επεκτάθηκαν στον χώρο στάθμευσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 18 αυτοκίνητα, κάποια εκ των οποίων καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με δώδεκα υπαλλήλους και τέσσερα οχήματα, δίνοντας πραγματική μάχη υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να αποτρέψουν τα χειρότερα…

Υπενθυμίζεται ότι για την επιχείρηση που στήθηκε τα ξημερώματα, τοποθετήθηκαν και οι Πυροσβέστες Νομού Ηρακλείου, οι οποίοι, σε σχετική ανάρτησή τους στο Facebook, ανέφεραν ότι οι δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου και της ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς, επισημαίνοντας πως η άμεση κινητοποίηση και ο συντονισμός συνέβαλαν καθοριστικά στον περιορισμό της και στην αποτροπή επέκτασής της σε γειτονικές επιχειρήσεις.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

