Ηράκλειο: Επιτάφιος της ελπίδας στις φυλακές Αλικαρνασσού

Ζωντάνεψε και φέτος η παράδοση που θέλει τους κρατούμενους των φυλακών Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο να συμμετέχουν ευλαβικά στην περιφορά του Επιταφίου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας: “Πατρίς”, τριάντα χρόνια τώρα, μια ιδιαίτερη παράδοση έχει ριζώσει στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Αλικαρνασσού, συνοδεύοντας διακριτικά αλλά βαθιά τον ανθρώπινο πόνο για ελευθερία και λύτρωση. Στους χώρους της φυλακής, όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά διαφορετικά και η προσμονή της επιστροφής στην κοινωνία γίνεται καθημερινή σκέψη, οι έγκλειστοι —Έλληνες και αλλοδαποί— βρίσκουν ένα κοινό σημείο αναφοράς: την Ορθοδοξία και την πίστη, που λειτουργούν ως γέφυρα ελπίδας μέσα σε συνθήκες εγκλεισμού.

Κάθε χρόνο, από το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, κρατούμενοι αναλαμβάνουν με ευλάβεια τον στολισμό του Επιταφίου που τοποθετείται στο μικρό εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του σωφρονιστικού καταστήματος. Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Ελευθέριο, τον “προστάτη” των κρατουμένων, μια μορφή που συμβολίζει την επιθυμία για απελευθέρωση, όχι μόνο πνευματική αλλά και ουσιαστική. Για τους συμμετέχοντες, η διαδικασία δεν αποτελεί απλώς θρησκευτικό καθήκον, αλλά μια πράξη βαθιάς εσωτερικής ανάγκης και συλλογικής έκφρασης.

Οι ίδιοι οι έγκλειστοι αναλαμβάνουν να σηκώσουν τον Επιτάφιο στους ώμους τους και να τον περιφέρουν μέσα στον χώρο της φυλακής. Η στιγμή αυτή, σύμφωνα με όσους συμμετέχουν ή την παρακολουθούν, είναι ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά. Η πομπή δεν έχει μόνο θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά αποκτά και έναν βαθύ ανθρώπινο συμβολισμό: την κοινή επιθυμία για λύτρωση και μια «ανάσταση» που για τους κρατούμενους ταυτίζεται με την ελπίδα της ελευθερίας και της επιστροφής στην κοινωνία.