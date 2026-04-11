Ηράκλειο: Επιχείρηση “σκούπα” έξω από Ναούς – Ο Δήμος απομακρύνει εύφλεκτα υλικά

1 από 2

Σε μια προσπάθεια πρόληψης ατυχήματος, ο Δήμος Ηρακλείου με συνεργεία “τρέχει” έξω από Ναούς για να απομακρύνει τα εύφλεκτα υλικά που, όπως κάθε χρόνο, συγκέντρωσαν άγνωστοι για να κάψουν τον Ιούδα!

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες συντονισμένη επιχείρηση απομάκρυνσης εκατοντάδων παλετών, ξύλων, ελαστικών και άλλων εύφλεκτων υλικών που άγνωστοι έχουν συγκεντρώσει σε κοινόχρηστους χώρους γύρω από Ναούς του Ηρακλείου, για να τα χρησιμοποιήσουν για το κάψιμο του Ιούδα.

Η επιχείρηση έχει ως στόχο την πρόληψη ατυχημάτων, ζημιών αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και σε αυτή συμμετέχει προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας με δυο φορτηγά και ένα τσαπάκι, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας απευθύνει για μια ακόμη φορά έκκληση για την αποφυγή επικίνδυνων πρακτικών όπως η δημιουργία εστιών φωτιάς και η χρήση βεγγαλικών το βράδυ της Ανάστασης.