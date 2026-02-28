Ηράκλειο: Επεισόδια μετά την πορεία για τα Τέμπη

Eπεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο του Ηρακλείου, αμέσως μετά την πορείας για τα 3 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την ηρακλειώτικη ιστοσελίδα creta24, αμέσως μετά την πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ξεκίνησαν να πετούν πέτρες κατά αστυνομικών, ενώ έγινε και ρίψη καπνογόνων.

Από τα επεισόδια προκλήθηκαν ζημιές και μια εξ αυτών αφορά στο αυτοκίνητο γυναίκας ΑμεΑ που είχε σταθμεύσει το όχημά της στην οδό Πεδιάδος στο κέντρο του Ηρακλείου.