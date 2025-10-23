Ηράκλειο: Ένας νεκρός από το τροχαίο στα Καπαριανά

Θανατηφόρο απέβη το τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) στα Καπαριανά.

Θύμα του τροχαίου είναι ένας 61χρονος, ο οποίος παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών κατέληξε. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες του patris.gr αναφέρουν ότι ο 61χρονος ήταν συνεπιβάτης σε ένα από τα οχήματα που συγκρούστηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο συνέβη όταν ένα ΙΧ όχημα και ένα αγροτικό συγκρούστηκαν σφοδρά σε διασταύρωση. Αρχικά μάλιστα μετά τη σύγκρουση το μεν Ι.Χ σταμάτησε στην τσιμεντένια κολώνα κεντρικής εισόδου κατοικίας, ενώ το αγροτικό κατέληξε μέσα στην αυλή κατοικίας αφού πρώτα γκρέμισε την σιδερένια αυλόπορτα.

* φωτ. αρχείου