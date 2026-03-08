Ηράκλειο: Ενας 39χρονος πίσω απο την κλοπή κοσμημάτων αξίας 4.100 ευρώ

Συνελήφθη χθες (07.03.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς 39χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή και νομοθεσία περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ «βραδινές ώρες της 06.03.2026 ο 39χρονος αφαίρεσε από οικία ημεδαπού κοσμήματα συνολικής χρηματικής αξίας 4.100 ευρώ.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας εντοπίσθηκε και συνελήφθη ενώ βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια για τα οποία στερείται απαιτούμενης άδειας κατοχής.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων»