menu
22 C
Chania
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ηράκλειο: Ελεύθεροι οι 6 συλληφθέντες από την κατάληψη “Ευαγγελισμός”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι έξι συλληφθέντες για την κατάληψη στο κτίριο του πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν τους ασκήθηκε δίωξη για την επίθεση εναντίον του Μάκη Βορίδη, το προηγούμενο Σάββατο σε εστιατόριο στο Ηράκλειο, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η δικογραφία.

Όπως μεταδίδει το ertnews, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης για τα πλημμελήματα της διατάραξης οικιακής ειρήνης, της ρευματοκλοπής και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, οι 6 παραπέμφθηκαν να δικαστούν σε ρητή δικάσιμο τον ερχόμενο Μάρτιο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι συλληφθέντες δεν οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο, αν και αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, για λόγους ασφαλείας καθώς είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το κτίριο. Στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνταν τα 6 άτομα μετέβη ο εισαγγελέας Ηρακλείου για την άσκηση της ποινικής δίωξης. Η συγκέντρωση συμπαράστασης μεταφέρθηκε έξω από το αστυνομικό μέγαρο όπου μια ομάδα περίπου 50 ατόμων διαμαρτυρήθηκε για την σύλληψη των νεαρών ατόμων.

Χθες το πρωί, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας από Ηράκλειο και Ρέθυμνο, μπήκαν στο υπό κατάληψη κτίριο του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο και συνέλαβαν τα 5 άτομα που είχαν ταυτοποιήσει για την επίθεση στον Μ. Βορίδη, αλλά και ένα ακόμη άτομο που συνελήφθη στην οικία του. Οι συλληφθέντες είναι από 26 ως 34 ετών και εναντίον τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απρόκλητη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και ρευματοκλοπή, αφού το δίκτυο του “Ευαγγελισμού” είχε συνδεθεί παράνομα με το δίκτυο.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum