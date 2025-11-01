Ηράκλειο: Ελεύθεροι οι 6 συλληφθέντες από την κατάληψη “Ευαγγελισμός”

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι έξι συλληφθέντες για την κατάληψη στο κτίριο του πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν τους ασκήθηκε δίωξη για την επίθεση εναντίον του Μάκη Βορίδη, το προηγούμενο Σάββατο σε εστιατόριο στο Ηράκλειο, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η δικογραφία.

Όπως μεταδίδει το ertnews, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης για τα πλημμελήματα της διατάραξης οικιακής ειρήνης, της ρευματοκλοπής και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, οι 6 παραπέμφθηκαν να δικαστούν σε ρητή δικάσιμο τον ερχόμενο Μάρτιο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι συλληφθέντες δεν οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο, αν και αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, για λόγους ασφαλείας καθώς είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το κτίριο. Στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνταν τα 6 άτομα μετέβη ο εισαγγελέας Ηρακλείου για την άσκηση της ποινικής δίωξης. Η συγκέντρωση συμπαράστασης μεταφέρθηκε έξω από το αστυνομικό μέγαρο όπου μια ομάδα περίπου 50 ατόμων διαμαρτυρήθηκε για την σύλληψη των νεαρών ατόμων.

Χθες το πρωί, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας από Ηράκλειο και Ρέθυμνο, μπήκαν στο υπό κατάληψη κτίριο του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο και συνέλαβαν τα 5 άτομα που είχαν ταυτοποιήσει για την επίθεση στον Μ. Βορίδη, αλλά και ένα ακόμη άτομο που συνελήφθη στην οικία του. Οι συλληφθέντες είναι από 26 ως 34 ετών και εναντίον τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απρόκλητη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και ρευματοκλοπή, αφού το δίκτυο του “Ευαγγελισμού” είχε συνδεθεί παράνομα με το δίκτυο.