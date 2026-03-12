menu
15.4 C
Chania
Πέμπτη, 12 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ηράκλειο: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι για την έκρηξη σε χώρο σχολείου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Eλεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης κάθε μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα, αφέθηκαν, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, μετά την απολογία τους οι τρεις ανήλικοι που το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσαν έκρηξη με γκαζάκια βουτανίου, οινόπνευμα και δυναμιτάκια, στον αύλειο χώρο σχολείου του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, οι ανήλικοι παρασύρθηκαν από βίντεο που παρακολούθησαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και θέλησαν να το αναπαραστήσουν, χωρίς να έχουν μέχρι και την ώρα της έκρηξης την αντίληψη για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.

«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε κηδείες και όχι στον ανακριτή. Είναι σοκαρισμένα και τα τρία παιδιά δεν το περίμεναν αυτό και έχουν ζητήσει συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης Μίνως Αποστολάκης. Οι τρεις ανήλικοι, που βίωσαν τρόμο, όπως ανέφερε η συνήγορος Ελένη Σαμαριτάκη, μετά την απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι ένιωσαν ανακούφιση. Σε ό,τι αφορά την πράξη τους επανέλαβε πως επρόκειτο για μια στιγμιαία παρόρμηση και ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο δεν είχαν συνειδητοποιήσει τι συνέπειες θα μπορούσε να επιφέρει.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum