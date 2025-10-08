Ηράκλειο: Εκτός λειτουργίας δύο κεντρικές γεωτρήσεις υδροδότησης

Βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ έχει οδηγήσει στη διακοπή λειτουργίας δύο κεντρικών γεωτρήσεων στην περιοχή των Μαλίων από τις 7/10.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, η βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ αναμένεται να διορθωθεί τις απογευματινές της Τετάρτης με την αποκατάσταση της υδροδότησης να ξεκινά αργά το βράδυ.

Ενδεχομένως θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές:

• Νέα Αλικαρνασσός

• Κατσαμπάς

• Καρτερός

• Καλλιθέα

• Πρασσά

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ»