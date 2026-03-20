Ηράκλειο: Έκθεση για τα 100 χρόνια της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) γιορτάζει έναν αιώνα αδιάλειπτης προσφοράς στην ενημέρωση, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η μεγαλύτερη γεωγραφικά δημοσιογραφική Ένωση της χώρας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών (1926-2026) από την ίδρυσή της, εκκινεί τις επετειακές της δράσεις από το Ηράκλειο, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμβολή του Δήμου Ηρακλείου.

Το κοινό του Ηρακλείου θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στην έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων, η οποία θα φιλοξενηθεί από τις 20 έως τις 30 Μαρτίου 2026 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Πρωτοσέλιδα-σταθμοί, ιστορικά κειμήλια και ντοκουμέντα που σφράγισαν την κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, συνθέτουν ένα ζωντανό μωσαϊκό της σύγχρονης ιστορίας μας. Η έκθεση περιλαμβάνει τεκμήρια και έντυπα του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το οποίο φέτος συμπληρώνει 70 χρόνιας προσφοράς, και σπάνιο αρχειακό υλικό που παραχώρησαν ευγενικά οι φορείς: Αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, αρχείο εφημερίδας «Πατρίς» Ηρακλείου, αρχείο εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα», Λαογραφικό Μουσείο Άνω Βιάννου, Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών «Η Γκουβερνιώτισσα».

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει η ιστορικός τέχνης Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 10:00 – 18:00.

Η κορύφωση των δράσεων στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στον εμβληματικό χώρο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Στην τελετή, η διοίκηση της ΕΣΗΕΠΗΝ, παρουσία εκπροσώπων των αρχών και του δημοσιογραφικού κόσμου, θα τιμήσει την πορεία των 100 ετών.

Οι επετειακές δράσεις της Ένωσης με τίτλο: «Γράφουμε ιστορία…», θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε διάφορες πόλεις.