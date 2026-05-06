Ηράκλειο: Εκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ανακοινώνονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν με

απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «CROSS COUNTRY – SEASIDE” που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 08/05/2026 και ώρες 09:00 – 13:00, στην Χερσόνησο.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ «απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου το οποίο περιλαμβάνει την διαδρομή στην οποία θα διεξαχθεί ο ανωτέρω αγώνας με αφετηρία την ανώνυμη δημοτική οδό έμπροσθεν Δημαρχείου Χερσονήσου (εντός πρώην Αμερικάνικης Βάσης) προς Εκθεσιακό Κέντρο Γουρνών και εν συνεχεία στην παραλιακή οδό Γουρνών – Γουβών, καταλήγοντας στην δυτική πλευρά του ξενοδοχείου AMIRANDES, με αντίστροφη κίνηση στην ίδια διαδρομή.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παράπλευρων οδών στις οποίες επίσης θα εφαρμοσθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας που θα προκύψει από την διακοπή.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί και οι πεζοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων»