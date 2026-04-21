Ηράκλειο: Εκοψαν το κεφάλι από την προτομή του Ν. Ξυλούρη!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε όσους πέρασαν από την Καινούργια Πόρτα, στο σημείο όπου βρίσκεται η προτομή του Αρχάγγελου της Κρήτης, Νίκου Ξυλούρη.

Η εικόνα που αντίκρισαν ήταν σοκαριστική. Οι άγνωστοι δράστες αποκεφάλισαν την προτομή, προκαλώντας θλίψη αλλά και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία.

Πολίτες που πέρασαν από το σημείο δεν έκρυψαν την θλίψη και την απογοήτευσή τους.

Όπως ανέφεραν στο patris.gr, η εικόνα αυτή προσβάλλει όχι μόνο τους Ηρακλειώτες αλλά και όλους τους Κρητικούς. Ο Νίκος Ξυλούρης αποτελεί σύμβολο της κρητικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, γεγονός που καθιστά την πράξη αυτή- εάν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για βανδαλισμό- ακόμη πιο σοβαρή.

Παράλληλα, οι πολίτες έχουν ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές, εκφράζοντας τον φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω ζημιών ή ακόμη και κλοπής της προτομής. Ζητούν άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση του μνημείου και την προστασία του χώρου, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

