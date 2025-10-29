Ηράκλειο: Εκδήλωση «Η κακοποίηση του παιδιού στον πραγματικό και ψηφιακό κόσμο»

Εκδήλωση με θέμα: «Η κακοποίηση των παιδιών στον πραγματικό και ψηφιακό κόσμο: Η ασφάλεια και προστασία των παιδιών σε πρώτο πλάνο» διοργανώνει ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 12 το μεσημέρι στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (οδοί Αβέρωφ και Ζωγράφου) στο Ηράκλειο, στοχεύοντας όπως επισημαίνει στην σχετική ανακοίνωση «να φέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα της κακοποίησης του παιδιού, τόσο στον φυσικό κόσμο όσο και στον ψηφιακό (διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα, ψηφιακές εφαρμογές).

Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των δύο σημαντικών Ευρωπαϊκών Έργων CHILD και CyberBuddy που υλοποιεί ο «Σύνδεσμος», θα συζητηθούν οι ευαλωτότητες των παιδιών, οι προκλήσεις του συστήματος προστασίας (θεσμικές, νομικές, πρακτικές), και ειδικά οι κίνδυνοι, αλλά και η προστασία στον ψηφιακό χώρο.

Πρόγραμμα

12.00-13.00: Υποδοχή συμμετεχόντων – Δικτύωση – Ελαφρύ γεύμα

13.00-13.15: Εναρκτήριοι χαιρετισμοί

-Μαίρη Παχιαδάκη: Πρόεδρος «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων

Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»

-Νικόλας Σπετσίδης: Συντονιστής Έργων «Συνδέσμου»

13.15-13.30: Παρουσίαση του Έργου CyberBuddy

(Μορφές διαδικτυακής βίας και πρόληψη)

-Ελένη Γερακάκη: Στέλεχος Υποστήριξης Επιζωσών, Κοινωνική Επιστήμονας

«Συνδέσμου»

-Ευαγγελία Ρωμάνου: Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης «Συνδέσμου»

13.30-14.15: Πάνελ A’ – «Η προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο»

-Γεωργία Μηλάκη: Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας

-Γιώργος Νάκος: Ψυχολόγος Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

-Μελτίνη Χριστοδουλάκη: Νομικός, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Γραμμής

SafeLine – Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου

14.15-14.30: Διάλειμμα – Δικτύωση

14.30-15.00: Παρουσίαση Έργου CHILD – (Ευρήματα, προκλήσεις, προστασία παιδιών)

-Νικόλας Σπετσίδης: Συντονιστής Έργων «Συνδέσμου», Σοφία Θανασούλα:

Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Προγράμματος Θυτών «Συνδέσμου»

15.00-15.45: Πάνελ Β’ – «Η προστασία παιδιών στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης»

-Κωνσταντίνος Γιαννουλάκης: Υπαστυνόμος Α’, Προϊστάμενος Γραφείου

Ανηλίκων της Υποδ/νσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου

-Αικατερίνη Γούνη: Ψυχολόγος Αστυνομίας

-Παναγιώτα Κανελλοπούλου: Νομικός Terres des Homes Hellas

-Νικόλαος-Ανάργυρος Σταματογιάννης: Αστυνομικός Υποδ/ντής (Ειδικών

Καθηκόντων, Ψυχολόγος) – Δ/νση Κοινωνικής Αστυνόμευσης

15.45-16.00: Συζήτηση – Σχολιασμός

16.00-16.30: Συζήτηση: «Επόμενα βήματα για Κρήτη και Ελλάδα»

Προτάσεις πολιτικής και συνέργειες

-Νατάσα Αλεξοπούλου: Senior Project Manager-Κέντρο Ευρωπαϊκού

Συνταγματικού Δικαίου

-Δήμητρα Μαλανδράκη: Δ/ντρια Διεθνών Προγραμμάτων-Ίδρυμα Θεμιστοκλή

και Δημήτρη Τσάτσου.

-Αγγελική Σεραφείμ: Νομική Σύμβουλος-Υπουργείο Μετανάστευσης

16.30-17.00: Ερωτήσεις – Κλείσιμο εκδήλωσης

Συντονισμός εκδήλωσης: Νικόλας Σπετσίδης».