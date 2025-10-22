menu
23.3 C
Chania
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ηράκλειο: Εκδήλωση για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025, ώρα 18:00, στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενημερωτική εκδήλωση για την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του «Καινοτόμου – Πιλοτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης στη Διαχείριση Κινδύνων & Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον στην Περιφέρεια Κρήτης».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ως κεντρικοί ομιλητές ο Δρ. Ευθύμης Λέκκας, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), καθώς και η Δρ. Αικατερίνη Π. Παυλάκη, Γεωλόγος και Διδάκτωρ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η δράση αυτή, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), είχε ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της σχολικής κοινότητας. Μέσα από το πρόγραμμα, επιμορφώθηκαν 165 στελέχη της εκπαίδευσης από 40 πιλοτικά σχολικά συγκροτήματα της Κρήτης, αποκτώντας γνώσεις για τη διαχείριση φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών κινδύνων, την ψυχολογική υποστήριξη και τον σχεδιασμό εκτάκτων αναγκών.
Η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία για την ενημέρωση του κοινού, για την Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως φυσικοί, τεχνολογικοί και ανθρωπογενείς κίνδυνοι, ψυχολογική διαχείριση και σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών. Η παρουσία όλων θεωρείται σημαντική για την περαιτέρω διάχυση της γνώσης και την εμπέδωση της κουλτούρας πρόληψης και ετοιμότητας στο σχολικό περιβάλλον»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum