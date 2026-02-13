Ηράκλειο: Εκδήλωση για ένταξη στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών

O Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης καλεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος HELIOS+ στην Περιφέρεια Κρήτης, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis στο Ηράκλειο.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Πρόγραμμα HELIOS+ αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο 13 Περιφερειακών Έργων Ένταξης, ένα για κάθε ελληνική Περιφέρεια με στόχο να προάγει την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική αγορά εργασίας και ελληνική κοινωνία.

Σχεδιασμένο από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) με την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης, το HELIOS+ βασίζεται στην επιτυχημένη υλοποίηση του Προγράμματος HELIOS (2019–2024). Το HELIOS+ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκό Ένωση στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων για την περίοδο 2021–2027 και ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη της χώρας.

￼