Ηράκλειο: Εκαναν τα ψώνια τους με ξένη… κάρτα

Συνελήφθησαν άμεσα χθες (17.09.2025) βραδινές ώρες στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου δύο αλλοδαποί (36χρονος και 22χρονος) κατηγορούμενοι για κλοπή κατά συναυτουργία και απάτη με υπολογιστή.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «χθες (17.09.2025) το βράδυ, άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν από Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ημεδαπού τσαντάκι το οποίο περιείχε χρήματα, ηλεκτρονική συσκευή, προσωπικά έγγραφα, τραπεζικές κάρτες και αντικείμενα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ανέπαφες συναλλαγές με αφαιρεθείσες τραπεζικές κάρτες σε δύο καταστήματα.

Άμεσα από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας αναζητήθηκαν, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο αλλοδαποί που προέβησαν στις εν λόγω συναλλαγές.

Σε έλεγχο που τους έγινε βρέθηκαν στην κατοχή τους οι αφαιρεθείσες τραπεζικές κάρτες και υπεδείχθη ο χώρος που απέρριψαν το αφαιρεθέν τσαντάκι όπου βρέθηκε και μέρος των αφαιρεθέντων ειδών που περιείχε τα οποία αποδόθηκαν στο ιδιοκτήτη τους.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»