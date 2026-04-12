Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής μετά την Ανάσταση

Γιάννης Λυβιάκης
Εικόνες καταστροφής παρουσίασαν κεντρικοί δρόμοι του Ηρακλείου μετά την Ανάσταση.

Ηδη, όταν ακούστηκε το “Χριστός Ανέστη” από τα μεγάφωνα εκκλησιών στο Ηράκλειο, κάποιοι αντάλλασσαν ευχές και το “φιλί της αγάπης” και κάποιοι άλλοι… κροτίδες!

Τα συνεργεία του Δήμου αντίκρισαν γκαζάκια, μπουκάλια (μολότοφ), αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Μετανάστες βοήθησαν στον καθαρισμό δρόμων

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο αντιδήμαρχος Υπηρεσίας, Αντώνης Περισυνάκης, αναφέρει

“Τα συνεργεία του Δήμου χθες Μ. Σάββατο όλη τη μέρα μάζευαν ξύλα και παλέτες έτοιμες για φωτιά.
Σήμερα αντικρίζουμε καμένα φανάρια, δέντρα, φωτιστικά, δρόμους, άσφαλτο, αλλά κυρίως κάδους που δεν υπάρχουν πια.
Τα συνεργεία ήδη από τα ξημερώματα όπως θα δείτε προσπαθούν να καθαρίσουν τις πλατείες αλλά η καταστροφή είναι μεγάλη.
Ως πότε θα μένουμε απλοί παρατηρητές και θα κινδυνεύουμε κιόλας από όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους τη στιγμή της Ανάστασης που με ευλάβεια πηγαίνουμε στις εκκλησίες ;
Και γιατί άραγε ο δημότης να πληρώνει για όλες αυτές τις καταστροφές και τους βανδαλισμούς;
Παρουσιάζω φωτογραφίες ενδεικτικά από Νέα Αλικαρνασσό, Καμίνια, Δειλινά, Κατσάμπα, Μασταμπα και Άγιο Ιωάννη Χωστό.
Να σημειώσω πως σε όλες τις φωτογραφίες διακρίνονται γκαζάκια, μπουκάλια (μολότοφ) και σε κάποια πλατεία φωτο από ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό .
Επίσης να σημειώσω πως στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό μετανάστες που συνήθως βρίσκονται εκεί για να βρουν δουλειά βοήθησαν να καθαριστεί στοιχειωδώς ο χώρος!”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

