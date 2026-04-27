Ηράκλειο: Είχε στην κατοχή του κάνναβη σε μορφή “σοκολάτας”

Συνελήφθη χθες (26.04.2026) πρωινές ώρες στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 29χρονος αλλοδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο αλλοδαπό ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα).

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»

