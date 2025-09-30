menu
Ηράκλειο: Είχε ηρωίνη στον κινητήρα του αυτοκινήτου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνελήφθη σήμερα (30.09.2025) πρωινές ώρες στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, 51χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σχετικά με μεταφορά ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών από τον 51χρονο από την Αθήνα στο Ηράκλειο, προμηθεύοντας έτερους διακινητές, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε και πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ίδιο και στο όχημα.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• -1- κιλό και -300- γραμμάρια ηρωίνης σε μορφή βράχου
• -286- γραμμάρια κοκαΐνης
• το χρηματικό ποσό -140- ευρώ και
• κινητό τηλέφωνο
Όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»

