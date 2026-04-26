Ηράκλειο: Είχαν στην κατοχή τους πυροβόλα όπλα και… ασύρματο – Δύο συλλήψεις

Συνελήφθησαν χθες (25.04.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί όπλων και περί ραδιοερασιτεχνών και ραδιοσταθμών ,στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «απογευματινές ώρες της 24.04.2026 κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί από οικία σε περιοχή του Ηρακλείου .

Αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν νομότυπες έρευνες στις οικίες δυο ημεδαπών ( 81χρονου και 36χρονου) στο Ηρακλειο πρωινές ώρες χθες (25.04.2026) κατά τη διάρκεια των οποίων βρήκαν και κατέσχεσαν συνολικά :

• -2- πυροβόλα όπλα

• -1- κυνηγετικό όπλο

• -2- γεμιστήρες

• -701- φυσίγγια διαφόρων τύπων

• -12- κάλυκες

• -1- ασύρματος με βάση και φορτιστή

• -1- μαχαίρι

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»