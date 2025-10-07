Ηράκλειο: Εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη

Στα πολλαπλά μηνύματα που εκπέμπει ακόμη και σήμερα η εμβληματική προσωπικότητα του αγωνιστή της Δημοκρατίας και της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη και ο δραματικός θάνατός του, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας στη μνήμη του αγωνιστή, που πραγματοποιήθηκαν παρουσία του γιου του, Γρηγόρη Λαμπράκη, στην αίθουσα «Μανώλης Καρέλλης» της οδού Ανδρόγεω.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Αλέξης Καλοκαιρινός καλωσόρισε στο Ηράκλειο τον Γρηγόρη Λαμπράκη, γιο του αγωνιστή που φέρει το ίδιο όνομα με τον δολοφονημένο πατέρα του και εξέφρασε τη συγκίνησή του για την πραγματοποίηση της έκθεσης λέγοντας ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα με πολλούς συμβολισμούς που έχει κατοχυρωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων: «Ο Γρηγόρης Λαμπράκης εξακολουθεί να είναι μια εμβληματική προσωπικότητα της νεότερης ιστορίας μας, και θα είναι πάντα, με πολλούς συμβολισμούς που συμπυκνώθηκαν σε ένα πρόσωπο. Προοδευτικός άνθρωπος, γιατρός, αθλητής, πρωταθλητής, υπέρμαχος της Ειρήνης, υπέρμαχος της κοινωνικής δικαιοσύνης που έχει στην βάση της το αίτημα της ισότητας. Ασυμβίβαστος, Βουλευτής της ΕΔΑ από το 1961 μέχρι τον πολύ πρόωρο θάνατο του, τη δολοφονία του στην Θεσσαλονίκη εκείνο το βράδυ, στις 22 Μαΐου του 1963. Θεωρώ ότι στην μνήμη μας και στη συνείδηση πολλών από εμάς αλλά και των νέων, ο Γρηγόρης Λαμπράκης ζει και πρέπει να συνεχίσει να ζει. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης έχει κατοχυρωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων. Ήταν ένας άνθρωπος στο δρόμο. Ήταν δρομέας, άλτης για πάρα πολλά χρόνια, ήταν αυτός που ξεκίνησε τον Μαραθώνιο της Ειρήνης και εδώ φαίνεται ότι μπορεί ένας άνθρωπος να τα συγκεράσει. Αυτό πρέπει να είναι και μια επιδίωξη, οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν αθλητισμό προφανώς. Αλλά πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι πολιτικοποιημένοι και πρέπει να αποβλέπουν σε αυτή τη διάκριση που όμως δεν τους ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, αλλά τους φέρνει μαζί με τους υπόλοιπους. Αυτό είναι ένα από τα πολλά μηνύματα τα οποία εξακολουθεί να μας στέλνει ο Γρηγόρης Λαμπράκης» .

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις που δρομολόγησε, επεσήμανε ότι ήταν από τους πρωτοπόρους του Ειρηνιστικού Κινήματος που φούντωσε αργότερα στην Ευρώπη και σημείωσε ότι την ίδια χρονιά, το 1963, δολοφονήθηκε και ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι: «Ο Γρηγόρης Λαμπράκης και με την ζωή του και με την θάνατο του συντέλεσε στο να συνειδητοποιήσουμε πολιτικές κατευθύνσεις και να διαμορφωθούν πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Τις δραματικές πολιτικές εξελίξεις λίγο μετά από την δολοφονία του. Την πολύκροτη δίκη μέσα από την οποία αναδείχθηκε και ο Χρήστος Σαρτζετάκης και λίγους μήνες μετά, το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς, το 1963 την ίδρυση της Νεολαίας Λαμπράκη της οποίας πρώτος πρόεδρος ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης. Επίσης, ήταν από τους πρωτοπόρους του σύγχρονου Ειρηνιστικού Κινήματος που φούντωσε αρκετά γρήγορα στην Ευρώπη. Ήταν και σε αυτό πρωτοπόρος. Αυτό το δραματικό γεγονός της δολοφονίας του έχει σημαδέψει και την Ελληνική κοινωνία. Ειδικά για τους Έλληνες, αν υπάρχουν δύο δολοφονίες που πραγματικά ταράζουν τους ανθρώπους και σήμερα, είναι οι δολοφονίες της ίδιας χρονιάς του 1963. Είναι η δολοφονία του Λαμπράκη τον Μάιο και η δολοφονία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι τον Νοέμβριο. Και στη δική μου συνείδηση πρέπει να πω ότι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικοί προσανατολισμοί αλλά και ενδεχομένως ενδιαφέρουσες ομοιότητες ανάμεσα στους δύο, είναι κάπου συνδυασμένα».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, καταλήγοντας τόνισε ότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης είναι ζωντανός στη συνείδηση όλων, είναι σταθερός οδηγός της δράσης για την κοινωνία και ότι ο Δήμος Ηρακλείου τον τιμά διαχρονικά, έχοντας δώσει το όνομά του σε οδό της Νέας Αλικαρνασσού. «Το κύριο αίτημα είναι αυτή την πορεία που ξεκίνησε ο Γρηγόρης Λαμπράκης να την συνεχίζουν οι νεότεροι. Αυτοί στους οποίους και εμείς θα δώσουμε την σκυτάλη και αυτή η προσωπικότητα να αποτελεί σταθερό μας οδηγό. Όταν πολλές φορές κλονιζόμαστε και αμφιταλαντευόμαστε, να ανατρέχουμε στην Γρήγορη Λαμπράκη. Πάντα θα μας είναι χρήσιμο. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης είναι ζωντανός στη συνείδηση όλων μας. Πολλά πρόσωπα έρχονται και συνδέονται σε αυτήν την ιστορία, αυτή την μεγάλη δραματική ιστορία που συνοψίζεται στο πρόσωπό του. Τον Γρηγόρη Λαμπράκη τον τιμούμε σήμερα και πάντα τον θυμόμαστε. Τον τιμά το Ηράκλειο, τον τιμά η παρουσία του Γρηγόρη Λαμπράκη του νεότερου. Στο όνομα του υπάρχει και ένας δρόμος του Δήμου μας, στη Νέα Αλικαρνασσό. Θεωρώ ότι η «επιστροφή» στον Γρηγόρη Λαμπράκη είναι πάντα επίκαιρη όταν θέλουμε να γυρίσουμε ξανά στις αρχές της δράσης μας. Της δράσης για την κοινωνία. Εκεί συναντάμε πάντα έναν πολύ σταθερό οδηγό. Είναι ένας σταθερός οδηγός μας και πάντα θα είναι ο Γρηγόρης Λαμπράκης».

Την έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον 1ο Δρόμο Ειρήνης στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 18:00 στο Ηράκλειο συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης-ΙΚΑΡΟΣ, ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, Γιάννης Τσαπάκης, η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Μάρα Παναγιωτάκη, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης κ. Βαρθολομαίος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης – ΙΚΑΡΟΣ Παντελής Καμπαξής και μέλη του Συλλόγου. Τη συζήτηση συντόνισε ο Μιχάλης Χουρδάκης.

Η φωτογραφική έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό μέχρι και το Σάββατο 11/10, τις ώρες 10:00 – 13:00 και 18:00 – 20:00»