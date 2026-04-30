menu
23.5 C
Chania
Πέμπτη, 30 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ηράκλειο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 12χρονη πολυτραυματίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Δεν τα κατάφερε τελικά το 12χρονο κορίτσι από τη Μεσαρά που ήταν συνεπιβάτης ενός εκ των δύο οχημάτων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Δήμο Φαιστού.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, από την πρώτη στιγμή η κατάσταση της υγείας του είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις σε θώρακα και κοιλιακή χώρα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών το 12χρονο παιδί άφησε την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠαΓΝΗ.

Υπενθυμίζεται ότι η 12χρονη κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο υπέστη ανακοπή με τους διασώστες και τη γιατρό του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν και να την παραδίδουν με σφυγμό στους γιατρούς του νοσοκομείου.

Ο πατέρας του κοριτσιού και οδηγός του οχήματος και αυτός πολυτραυματίας εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας κατά τη σύγκρουση εκσφενδονίστηκε από το όχημα ενώ το 12χρονο παιδί εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum