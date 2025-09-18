Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για οπλοκατοχή

Συνελήφθησαν χθες (17.09.2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου (2) άτομα (27χρονος ημεδαπός και 46χρονος αλλοδαπός) κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής .

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. « μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν χθες (17.09.2025) το πρωί έρευνες στην οικία και τα ποιμνιοστάσια του ημεδαπού σε περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και συνελήφθη και ο αλλοδαπός ως εργαζόμενος ποιμένας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

• Πιστόλι

• Πολεμικό τυφέκιο

• Κυνηγετικό όπλο

• Γεμιστήρας και

• -55- φυσίγγια

Επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής λόγω έλλειψης πινακίδας, κωδικού εκτροφέα και φορολογικής δηλώσεως.

Η προανάκριση ενεργείται από Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας»