Ηράκλειο: Δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής για μαθητές

Συνεχίζονται από τη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου οι βιωματικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους μικρούς μαθητές με τίτλο «Κυκλοφορώ στην πόλη παρέα με τον κύριο Κ.Ο.Κ.» με στόχο την καλλιέργεια της κυκλοφοριακής αγωγής και την εξοικείωση τους με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κάθε εβδομάδα μαθητές από την Τρίτη μέχρι και την Έκτη Τάξη Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου, οργώνουν τους δρόμους στο κέντρο της πόλης συνοδευόμενα από τους εκπαιδευτικούς τους και το έμπειρο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας το οποίο ενημερώνει τα παιδιά για τα σημαντικότερα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την αναγκαιότητα ύπαρξης των αναπηρικών θέσεων και ραμπών καθώς και των οδεύσεων τυφλών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να χρησιμοποιούν σωστά τις διαβάσεις πεζών και τους φωτεινούς σηματοδότες και στο τέλος αναλαμβάνουν το ρόλο του Δημοτικού Αστυνομικού αφήνοντας τις δικές τους «κλήσεις» σε παράνομα σταθμευμένα οχήματα.

Η ανάπτυξη χρήσιμων συμπεριφορών και δεξιοτήτων ασφαλούς μετακίνησης στο δρόμο καθώς και η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα είναι στις προτεραιότητες των βιωματικών αυτών δράσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας και της Δημοτικής Αστυνομίας οι οποίες απευθύνονται σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ηρακλείου. Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός «Οι βιωματικές δράσεις «Κυκλοφορώ στην πόλη παρέα με τον κύριο Κ.Ο.Κ.» έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον δασκάλων και μαθητών και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσα από αυτές διαμορφώνουμε τους αυριανούς οδηγούς και τα παιδιά ενημερώνονται για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος στοχεύει στην ασφάλεια πεζών και οδηγών. Αξίζει ένα μπράβο στα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας, τα οποία, παρά τις αυξημένες τους αρμοδιότητες, στηρίζουν σταθερά τις βιωματικές δράσεις».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δημοτική Αστυνομία στο 2813409505 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες»