Ηράκλειο: Δωρεά αρχείου για τον Σεφέρη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε µια ξεχωριστή δωρεά προς τον ∆ήµο Ηρακλείου και την Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη προχώρησε η συµβολαιογράφος Νέλλη Βαρβεράκη, προσφέροντας τη συλλογή – αρχείο στο οποίο βασίστηκε η δηµιουργία της προτοµής του ποιητή Γιώργου Σεφέρη από την κορυφαία γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη.

Το αρχείο, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων βιβλία, φωτογραφίες, προσχέδια, αφίσες και προτοµή κεφαλής του Γιώργου Σεφέρη, παρέλαβε η αντιδήµαρχος Πολιτισµού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και η προϊσταµένη της Βικελαίας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Στεφανία Τερζάκη.
Σε ανακοίνωσή τους ο ∆ήµος Ηρακλείου και η Αντιδηµαρχία Πολιτισµού, «εκφράζουν θερµές ευχαριστίες προς την Νέλλη Βαρβεράκη για την συγκινητική αυτή δωρεά».
Υπενθυµίζεται ότι η Νέλλη Βαρβεράκη προχωρά επίσης σε µια σπουδαία δωρεά ακινήτου 4.300 τ.µ. προς το ∆ήµο Ηρακλείου µε στόχο την ανέγερση σχολικού συγκροτήµατος, για την οποία συναντήθηκε πρόσφατα µε τον ∆ήµαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.
Αναλυτικά τα περιεχόµενα του αρχείου:
Α. Μικρός Φάκελος
1. Βιβλίο µε τίτλο, «Γιώργος Σεφέρης, 45 χρόνια µετά το Νόµπελ», Ελευθεροτυπία.
2. Βιβλίο µε τίτλο «Η ποίηση του Γιώργου Σεφέρη και η κριτική µου», του Τίµου Μαλάνου, Πρόσπερος, 1982. [Φέρει αφιέρωση στην Ασπασία Παπαδοπεράκη.]
3. ∆ιαφάνεια που εσωκλείει: α. Επιστολή Ασπασίας Παπαδοπεράκη [9/2001], β. Οµιλία – παρουσίαση µεταλλίου για τον ∆. Μητρόπουλο της Ασπασίας Παπαδοπεράκη.
4. Ταµπλό α΄ µε 3 φωτογραφίες του Γ. Σεφέρη.
5. Ταµπλό β΄ µε 2 φωτογραφίες του Γ. Σεφέρη.
6. Ταµπλό γ΄ µε 5 φωτογραφίες του Γ. Σεφέρη.
7. Ταµπλό δ΄ µε 5 φωτογραφίες του Γ. Σεφέρη. [Σηµειώσεις Ασπασίας Παπαδοπεράκη πάνω στις 2 φωτογραφίες.]
Β. Μεγάλος Φάκελος
1. Επτά προσχέδια του αναγλύφου του Σεφέρη, καθώς και της αφίσας για τα Εγκαίνια της Βιβλιοθήκης Σεφέρη στη Β.∆.Β. τον Μάιο του 1987.
2. Μία αφίσα για τα Εγκαίνια της Βιβλιοθήκης Γιώργου & Σεφέρη, επιµεληµένης από την Ασπασία Παπαδοπεράκη.
3. Φωτοτυπηµένο αντίγραφο αφίσας για τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης Γιώργου & Μαρώς Σεφέρη, επιµεληµένης από την Ασπασία Παπαδοπεράκη.
4. Αφίσα, σχεδιασµένη από την Ασπασία Παπαδοπεράκη, για το Β΄ Συµπόσιο Γιώργου Σεφέρη, αφιερωµένο στη µνήµη του Γ. Π. Σαββίδη, διοργανωµένο από το Τµήµα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κύπρου.
5. Προσχέδιο τελικής αφίσας, σχεδιασµένης από την Ασπασία Παπαδοπεράκη, για το Β΄ Συµπόσιο Γιώργου Σεφέρη, αφιερωµένο στη µνήµη του Γ. Π. Σαββίδη. Η συγκεκριµένη αφίσα τυπώθηκε σε 100 αντίτυπα και µοιράστηκε κατά τη διάρκεια του Συµποσίου.
Γ. Προτοµή κεφαλής Γιώργου Σεφέρη, εφαπτοµένης σε διάφανη, από πλεξιγκλάς επιφάνεια.

