Ηράκλειο: Διεκόπη η δίκη για τον μικρό Άγγελο

Με τις καταθέσεις ενός αστυνομικού και της πρώην συζύγου του 45χρονου κατηγορούμενου, άλλοτε συντρόφου της μητέρας (επίσης κατηγορούμενη) του μικρού Άγγελου, ξεκίνησε η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης για τον τραγικό χαμό του 3χρονου παιδιού, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν πολύ αυστηρά, ενώ η διαδικασία – η οποία διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 12 Μαΐου – χαρακτηρίστηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Σύμφωνα με ηρακλειώτικα ΜΜΕ, στο εδώλιο κάθονται η μητέρα του Άγγελου και ο τότε σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για την κακοποίηση του 3χρονου παιδιού που το οδήγησε στο θάνατο, αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο οποίο κατηγορείται για παλαιότερη κακοποίηση.

Η μητέρα του παιδιού υποστήριξε πως ποτέ δεν είχε απλώσει χέρι στον 3χρονο.

Ο αστυνομικός της Ασφάλειας που μετέβη στο ΠΑΓΝΗ μετέφερε τη στιχομυθία που είχε με την 27χρονη, εστιάζοντας στην “αναισθησία” την οποία έδειχνε η ίδια, όπως περιέγραψε.

Η πρώην σύζυγος του 45χρονου ξέσπασε σε κλάματα κατά την κατάθεσή της.

Στο Ηράκλειο βρέθηκε και ο βιολογικός πατέρας του 3χρονου. Στην αθωότητά του επέμεινε η δικηγόρος του Ελισάβετ Παναγιωτίδου.