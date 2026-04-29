Ηράκλειο: Διασωληνωμένη 12χρονη μεταφέρεται στο ΠΑΓΝΗ μετά από τροχαίο

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρεται στο ΠΑΓΝΗ η 12χρονη που τραυματίστηκε στο πρωινό τροχαίο, στον δρόμο Σίβα – Πετροκεφάλι στη Μεσσαρά.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, το κορίτσι παρελήφθη, από το σημείο του τροχαίου, από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε αρχικά στο ΚΥ Μοιρών ενώ εκεί κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη διακομιδής της στο ΠΑΓΝΗ και το παιδί διασωληνώθηκε.

Θυμίζουμε ότι από το τροχαίο, εγκλωβίστηκαν σε αυτό τόσο το παιδί όσο και ο 46χρονος πατέρας της και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους με δύο οχήματα και έξι υπαλλήλους.