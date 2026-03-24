Ηράκλειο: Διανομή προϊόντων σε επαγγελματίες με ηλεκτρικό βαν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου, στους επαγγελματίες της Κεντρικής Λαχαναγοράς για την αποτελεσματικότητα και την εξυπηρέτηση που προσφέρει το ηλεκτρικό βαν το οποίο διέθεσε ο Δήμος Ηρακλείου, για τη διανομή προϊόντων σε επαγγελματίες στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σύμφωνα με τα αποτελέσματα κατά τον πρώτο μήνα της πιλοτική εφαρμογής (Φεβρουάριο 2026), σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου έχει διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα λειτουργίας του ηλεκτρικού VAN με:
• 3-5 δρομολόγια ημερησίως (Δευτέρα–Παρασκευή).
• Κοινές διανομές προϊόντων από πολλαπλές επιχειρήσεις τις Κεντρικής Αγοράς ανά διαδρομή.
• Μεταφορά προϊόντων σε διαφορετικές ζώνες εξυπηρέτησης της πόλης.
Η πρακτική αυτή επιτρέπει τη συνένωση φορτίων, μειώνοντας τον αριθμό συμβατικών οχημάτων που απαιτούνται για τις ίδιες διανομές και είχε τα παρακάτω αποτελέσματα:
• Το ηλεκτρικό όχημα διένυσε 581,8 km με εκπομπές μόλις 31,68 kg CO₂eq.
• Αποφεύχθηκαν 1.688,9 km διαδρομών συμβατικών diesel οχημάτων.
• Εκπομπές που θα παράγονταν: 653,70 kg CO₂eq.
• Μείωση εκπομπών: 622,02 kg CO₂eq (–95%).
• Μείωση κόστους διανομών: 92%.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η ηλεκτροκίνηση, σε συνδυασμό με συνεργατικά logistics μοντέλα, μπορεί να προσφέρει άμεσα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη στις αστικές αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων.
Οι έμποροι της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου συμμετέχουν ενεργά στο νέο σύστημα διανομών, ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος (αυτονομία, χρόνος φόρτισης και ωφέλιμο φορτίο) καλύπτουν πλήρως τις επιχειρησιακές ανάγκες, με την φόρτιση να πραγματοποιείται κατά μέσο όρο δύο φορές την εβδομάδα.
Αυτό το πιλοτικό έργο λειτουργεί ως ζωντανό παράδειγμα βιώσιμων logistics, συμβάλλοντας στη μείωση εκπομπών, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην ενίσχυση της πράσινης μετάβασης της τοπικής οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια του ηλεκτρικού βαν από το Δήμο Ηρακλείου υλοποιήθηκε μέσω της πιλοτικής δράσης του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού έργου GARDEN (Greener AgRo-fooD logistics in the mEditerraneaN area) στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Euro-MED στο οποίο συμμετέχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ (Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ).
Η πιλοτική δράση στοχεύει στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμης αστικής διανομής προϊόντων από τους επαγγελματίες της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών ρύπων και στην ενίσχυση του συνεργατικού μοντέλου μεταφορών στην Κεντρική Αγορά Ηρακλείου.
Στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης στο Ηράκλειο, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Δεκέμβριο 2025 η προμήθεια και θέση σε λειτουργία ηλεκτρικού οχήματος διανομών τροφίμων (EV), καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού φόρτισης στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου.
Από τα τέλη Ιανουαρίου 2026, ο Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ προχώρησε και στην πρόσληψη υπαλλήλου γενικών καθηκόντων, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας και οδήγησης του ηλεκτρικού βαν, διασφαλίζοντας την καθημερινή επιχειρησιακή εφαρμογή της πιλοτικής δράσης. Το όχημα πραγματοποιεί ήδη διανομές στο κέντρο του Ηρακλείου, αποτελώντας ένα ορατό παράδειγμα βιώσιμης αστικής εφοδιαστικής.

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία για το εταιρικό σχήμα και τις δραστηριότητες της Πράξης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://garden.interreg-euro-med.eu/»

