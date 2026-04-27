Ηράκλειο: Δέκα άτομα αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. για τον ξυλοδαρμό 20χρονου και ενός ακόμη νεαρού

Δύο άτομα τελικώς κι όχι ένα χρειάστηκε να μεταφερθούν στο εφημερεύον νοσοκομείο μετά την επίθεση που δέχτηκαν, με οπαδικά κίνητρα όπως εκτιμά η Αστυνομία, τα ξημερώματα της Κυριακής, σε περιοχή του Ηρακλείου, υπόθεση που έγραψε το patris.gr.

Δράστες της επίθεσης που αναζητούνται ήταν συνολικά δέκα άτομα, αυτό κατέθεσαν τα θύματα, αλλά και άλλοι δύο φίλοι τους, νεαρής ηλικίας που ήταν στην παρέα των τραυματιών.

«Τι ομάδα είστε;» ήταν σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη και η μοναδική ερώτηση που έκαναν οι δέκα κουκουλοφόροι στους νεαρούς Ηρακλειώτες, ηλικίας περίπου 26 ετών, στους οποίους οι δράστες που είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους, επιτέθηκαν.

Οι δύο φίλοι αν και δεν απάντησαν στο ερώτημά τους, τελικώς δεν γλύτωσαν τον ξυλοδαρμό, αλλά και την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο (ΠΑΓΝΗ). Δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι στον ένα εκ των τραυματιών έγιναν και πολλά ράμματα, ενώ στη συνέχεια πήραν και οι δύο εξιτήριο.

Αρχικά την υπόθεση ανέλαβε το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, όμως στη συνέχεια λόγω της σοβαρότητας και της φύσης του αδικήματος, την προανάκριση διερευνά η κρατική Ασφάλεια Ηρακλείου.