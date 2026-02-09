Ηράκλειο: Άστεγος βρήκε σπίτι αλλά του ζητάνε 1.800 ευρώ για χρέη τρίτων!

Σε… απόγνωση μετατράπηκε η χαρά ενός άστεγου στο Ηράκλειο ο οποίος μετά από αρκετό καιρό βρήκε σπίτι – εξαιτίας μίας σπάνιας πράξης γενναιοδωρίας ενός ομογενή – ωστόσο η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αρδευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) του ζητά να πληρώσει ένα υπέρογκο χρέος που δεν δημιούργησε ο ίδιος.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα του Ηρακλείου: “Πατρίς”, ο κ. Μηνάς δεν είναι άγνωστος στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου καθώς για πολλά χρόνια η «διεύθυνση κατοικίας του» ήταν ένα παλιό τροχόσπιτο στην περιοχή του Καράβολα. Εκεί, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε και τα προβλήματα υγείας που είχε, βοηθούσε όποιον μπορούσε.

Η τύχη του φάνηκε να αλλάζει όταν ένας Έλληνας του εξωτερικού, που ζει μόνιμα στην Ολλανδία, πληροφορήθηκε την κατάστασή του και αποφάσισε να τον βοηθήσει.

Ο ομογενής πριν αρκετό καιρό κληρονόμησε ένα σπίτι στην περιοχή του Μασταμπά, το οποίο μετά τον θάνατο της θείας του είχε περιέλθει σε κατάσταση εγκατάλειψης. Το ακίνητο είχε γίνει στόχος… καταπατητών, οι οποίοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας παράθυρα και καταστρέφοντας τις υποδομές του. Ο ιδιοκτήτης, επιθυμώντας να προστατεύσει την περιουσία του αλλά και να προσφέρει ένα ουσιαστικό στήριγμα στον κ. Μηνά, του παραχώρησε το σπίτι δωρεάν.

«Η συμφωνία μας ήταν απλή. Εγώ θα μένω δωρεάν στο σπίτι και σε αντάλλαγμα θα το φροντίζω και θα το συντηρώ ώστε να μην έρθουν πάλι καταπατητές και του το καταστρέψουν. Εξάλλου, αυτό το σπίτι – όπως μου είπε – θα το πάρει κάποια στιγμή ο δρόμος», ανέφερε μιλώντας στο patris.gr ο κ. Μηνάς.

Η προσπάθεια του κ. Μηνά να νοικοκυρευτεί προσέκρουσε στον «τοίχο» της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. Σύμφωνα, πάντα, με την καταγγελία του κ. Μηνά, η ΔΕΥΑΗ απαιτεί την εξόφληση ενός χρέους ύψους 1.800 ευρώ, το οποίο δημιούργησαν οι προηγούμενοι καταπατητές. «Μου είπαν πως είτε θα πληρωθεί όλο το ποσό, είτε να δώσω 500 ευρώ προκαταβολή για να γίνει διακανονισμός. Πώς είναι δυνατόν να πληρώσω εγώ το νερό που κατανάλωσαν άλλοι;» αναρωτιέται με απόγνωση.