Ηράκλειο: Απείλησε και έδειρε τη μητέρα του

Στη σύλληψη ενός 35χρονου προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας (29/9) οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στο Ηράκλειο, σε ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως μεταδίδει το ertnews, ο νεαρός απείλησε, έβρισε και χειροδίκησε εναντίον της μητέρας του, ζητώντας της να του δώσει χρήματα. Περίοικοι που άκουσαν τη φασαρία ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Ο 35χρονος συνελήφθη, ενώ παρά το ότι η 66χρονη μητέρα του δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη, θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.