Ηράκλειο: Αντιδράσεις κομμάτων για το ραντάρ στο λόφο Παπούρας

Τις αντιδράσεις κομμάτων προκάλεσε η υπογραφή της συμφωνίας για το ραντάρ στο νέο αεροδρομίο στο Καστέλλι.

Το ΚΚΕ σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ότι ο πρωθυπουργός, με την επίσκεψη του «στο εργοτάξιο του νέου διεθνή αερολιμένα στο Καστέλι, ήρθε να επιβλέψει και να ζητήσει την επιτάχυνση των εργασιών για την γρήγορη παράδοση της λειτουργίας του στους ομίλους της κοινοπραξίας του έργου με χρήματα του ελληνικού λαού. Ένα μεγάλο έργο που φτιάχνεται και θα λειτουργεί με κριτήριο την ανάπτυξη και τα κέρδη των τουριστικών ομίλων και του κεφαλαίου συνολικά και όχι τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού της Κρήτης για γρήγορες ασφαλείς και φτηνές μεταφορές και συνολικά για τη βελτίωση των όρων ζωής του. Στο βωμό αυτών των συμφερόντων θυσιάζεται και το μεγάλο αρχαιολογικό εύρημα του λόφου της Παπούρας, ενώ σηματοδοτείται και η ταχύτερη προώθηση της ιδιωτικοποίησης της αεροναυτιλίας».

Το Κίνημα Δημοκρατίας κάνει λόγο για «αδιαφορία για το μνημείο της Παπούρας».

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «στις 4.2.2026 στο ΣτΕ μπαίνει το αίτημα ακύρωσης της απόφασης του ΥΠΠΟ για την τοποθέτηση radar και λοιπών εγκαταστάσεων δίπλα στο Μινωικό Μνημείο της Παπούρας, μετά από παρέμβαση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και κατοίκων του Καστελλίου, αλλά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Ηράκλειο της Κρήτης ήρθε για να υπογράψει την αγορά αυτών των συστημάτων».

Προσθέτει δε ότι «ο Τομεάς Υποδομών, Μεταφορών και Χωροταξίας του Κινήματος Δημοκρατίας μετά από μελέτη του τεχνικού τεύχους της σύμβασης του αεροδρομίου, εντόπισε ότι τα υπό παραγγελία συστήματα αεροναυτιλίας έχουν « κρυφά» προσαρμοστεί σε τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν ILS κατηγορίας 1, μια απαρχαιωμένη τεχνολογία του 1970 που καταργείται οριστικά στην Ευρώπη από 1/1/2030.

Η ανάγκη αυτή προκύπτει από την τοποθέτηση του radar και συνοδών εγκαταστάσεων στο Λόφο Παπούρα, λόγω της σχέσης απόστασης και ύψους που ο Λόφος έχει με την υφιστάμενη χάραξη του αεροδιαδρόμου, που είναι τέτοια που δε μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις πιο σύγχρονες γενιές ILS.

Και αυτό συμβαίνει γιατί απλά όλο το έργο έχει ξεκινήσει με λάθος χάραξη του αεροδιαδρόμου».

Επίσης κάνει λόγο για «εγκληματική αδιαφορία αυτής της κυβέρνησης για την ασφάλεια των πτήσεων» ενώ «εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στο Σύλλογο Αρχαιολόγων Ελλάδας και στη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει την Τετάρτη 4/2/2026, 8 πμ με 12 μ και στη συγκέντρωση στις 9 πμ στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Αιόλου 80)».