Τοπικά

Ηράκλειο: Ανησυχία για το μέλλον του λιμανιού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την έντονη ανησυχία για το μέλλον του λιμένα Ηρακλείου και των ανθρώπων του, καθώς και για τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που απορρέουν από την πρακτική που ασκεί η κοινοπραξία Grimaldi, εξέφρασαν, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου, στον Δήμαρχο  Αλέξη Καλοκαιρινό εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου υποδέχθηκε στη Λότζια τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σκαφών Αναψυχής Νέαρχος Μανόλη Αποστολάκη, τον Πρόεδρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ηρακλείου Ηλία Κοβατζή, τον Πρόεδρο του Heraklion Yachting Club Δημήτρη Γιαβρίδη, τον Ταμία του Παγκρήτιου Ομίλου Φουσκωτών Θεοδόση Λιανό και τον εκπρόσωπο των επιχειρηματιών στην Προβλήτα 6 Μανόλη Αθενάκη.
Οι εκπρόσωποι των φορέων εμφανίστηκαν ιδιαίτερα προβληματισμένοι για τις αλλαγές. Όπως τόνισαν, οι αυξήσεις σε νευραλγικές υπηρεσίες είναι υπέρογκες, αρκετές ξεπερνούν το 100% και δυσανάλογες με αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλα λιμάνια, το masterplan δεν τους έχει γνωστοποιηθεί και πέρα από την οικονομική επιβίωση των επιχειρήσεων, οι οποίες στηρίζουν την τοπική οικονομία, υπάρχουν και κοινωνικές συνέπειες. Το λιμάνι του Ηρακλείου, ως ζωντανός φορέας ιστορίας που φιλοξενεί την καλλιέργεια του ναυταθλητικού πνεύματος και αποτελεί σημείο συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών κινδυνεύει να χαθεί, ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Ο Αλέξης Καλοκαιρινός από την πλευρά του εξέφρασε την στήριξη της Δημοτικής Αρχής στα δίκαια αιτήματα των φορέων και επεσήμανε ότι το masterplan θα πρέπει να προβλέπει την συνέχιση της δραστηριότητας η οποία έχει κοινωνική απόδοση και σχετίζεται με το γενικότερο αποτύπωμα της πόλης. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Δημοτική Αρχή θα ενεργήσει με κάθε δυνατό τρόπο για να διασφαλιστεί η οικονομική δραστηριότητα, ο ρόλος και η κεντρική θέση του λιμανιού στη ζωή της πόλης. Επίσης, εκφράζοντας τη γνωστή και πάγια θέση της Δημοτικής Αρχής, ο Αλέξης Καλοκαιρινός επανέλαβε ότι παρακολουθεί και θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την διοικητική πρακτική που ακολουθείται από την κοινοπραξία Grimaldi, με στόχο να τηρηθούν οι υποχρεώσεις όπως απορρέουν από τον σχετικό Νόμο, διασφαλίζοντας το κοινό συμφέρον της πόλης.

