Ηράκλειο: Ανησυχία για την καθυστέρηση στον εκτελωνισμό επαγγελματικών οχημάτων

Έντονη ανησυχία για τα προβλήματα που δημιουργεί στην επιχειρηματική δραστηριότητα η ενοποίηση των 53 τελωνείων της χώρας υπό το ΤΕΚ Αττικής, εκφράζει με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Ι. Πιτσιλή, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση «αναφερόμενος στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στον εκτελωνισμό επαγγελματικών οχημάτων, ο κ. Καρκανάκης επισημαίνει ότι η συγκέντρωση των τελωνειακών αρμοδιοτήτων σε ένα κέντρο επιφέρει σημαντική επιβράδυνση στην εξυπηρέτηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτελωνισμού.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου τονίζει επίσης, ότι οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούν δυσλειτουργία σε νευραλγικούς κλάδους της αγοράς και διαταράσσουν την εμπορική δραστηριότητα, ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπου οι εξαγωγές και ο τουρισμός παρουσιάζουν άνοδο και οι αναπτυξιακές προοπτικές ενισχύονται με τον νέο διεθνή αερολιμένα στο Καστέλλι.

Αναλυτικά ο κ. Καρκανάκης αναφέρει στην επιστολή:

« Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ως θεσμικός εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας του Νομού, επιθυμεί να εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στον εκτελωνισμό επαγγελματικών οχημάτων. Το πρόβλημα έχει ενταθεί μετά την κεντρικοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών στο Τελωνειακό Ελεγκτικό Κέντρο (ΤΕΚ) Αττικής, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης που προωθεί η ΑΑΔΕ για την ψηφιακή αναβάθμιση και ενοποίηση των τελωνειακών ελέγχων.
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε.2006/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ και την Οδηγία Ο. 3005/2025 της (δελτίο τύπου ΑΑΔΕ 17/2/2025), 53 τελωνεία της χώρας — μεταξύ αυτών και της Κρήτης — εντάσσονται στις λειτουργίες του ΤΕΚ Αττικής, με στόχο την επιτάχυνση και διαφάνεια των τελωνειακών διαδικασιών. Ωστόσο, στην πράξη, η συγκέντρωση του συνόλου των υποθέσεων σε ένα μόνο κέντρο και ο αυξημένος όγκος αιτημάτων έχουν επιφέρει σημαντική επιβράδυνση στην εξυπηρέτηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτελωνισμού.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι:
1. Η καθυστέρηση στον εκτελωνισμό επαγγελματικών οχημάτων, γεγονός που προκαλεί δυσλειτουργία σε νευραλγικούς κλάδους της αγοράς.
2. Η απώλεια εσόδων για τις επιχειρήσεις-μέλη μας, οι οποίες δεν δύνανται να αξιοποιήσουν εγκαίρως τον εξοπλισμό ή τα οχήματά τους για την κάλυψη των επαγγελματικών τους αναγκών.
3. Η καθυστέρηση είσπραξης δημοσίων εσόδων, όπως ΦΠΑ και τέλη ταξινόμησης.
4. Η επιβράδυνση της εμπορικής ροής αγαθών, με συνέπεια να επηρεάζεται η συνολική λειτουργία της αγοράς.
Η υφιστάμενη κατάσταση διαταράσσει τη σταθερότητα και προβλεψιμότητα της εμπορικής δραστηριότητας, επηρεάζοντας το σύνολο της αλυσίδας αξίας — από τον εισαγωγέα μέχρι τον τελικό καταναλωτή.
Το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο για τον Νομό Ηρακλείου, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς πυλώνες της χώρας, με Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν άνω των 5 δισ. ευρώ, πληθυσμό που αντιστοιχεί σχεδόν στη μισή Κρήτη, έντονη εξαγωγική και τουριστική δραστηριότητα και αναπτυξιακές προοπτικές που ενισχύονται με το νέο διεθνή αερολιμένα στο Καστέλλι. Η απρόσκοπτη λειτουργία των τελωνειακών διαδικασιών είναι, συνεπώς, υψίστης σημασίας για τη διατήρηση αυτής της δυναμικής και την ομαλή εμπορική ροή της τοπικής οικονομίας.
Για τους ανωτέρω λόγους και με γνώμονα τη στήριξη του δημοσίου συμφέροντος και τη διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων, παρακαλούμε για την άμεση διερεύνηση του ζητήματος και την ανάληψη ενεργειών για την ομαλοποίηση και επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών εκτελωνισμού επαγγελματικών οχημάτων.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή συνεργασία.»»

type museum