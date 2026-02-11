Ηράκλειο: Ανήλικοι κατηγορούνται για κλοπή… ρούχων

Συνελήφθησαν χθες (10.02.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου δύο ανήλικοι κατηγορούμενοι για κλοπή και σχηματίστηκε δικογραφία σε δυο ημεδαπούς κηδεμόνες τους για παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, απογευματινές ώρες χθες (10.02.2026) οι ανήλικοι αφαίρεσαν από κατάστημα, είδη ένδυσης αξίας -120- ευρώ .

Από αστυνομικούς εντοπίσθηκαν και στην κατοχή τους βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα είδη τα οποία αποδόθηκαν σε υπάλληλο της επιχείρησης.

Επίσης στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και άλλα είδη ένδυσης που οι ανήλικοι είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο από έτερο κατάστημα .

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.