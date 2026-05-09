Ηράκλειο: Ανέβαινε σε ταράτσες και έκλεβε μπόιλερ νερού από θερμοσίφωνες – Κατηγορείται 37χρονος

Συνελήφθη την 07.05.2026 απογευματινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπές και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων .

Ειδικότερα μετά από προανάκριση των αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας για τρεις περιπτώσεις κλοπών από ταράτσες οικιών στο Ηρακλειο, μπόιλερ νερού από θερμοσίφωνες συνολικής αξίας 600 ευρώ, ταυτοποιήθηκε 37χρονος ημεδαπός ο οποίος από την πώληση τους σε εταιρεία ανακύκλωσης είχε αποκομίσει οικονομικό όφελος 367 ευρώ.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ημεδαπού βρέθηκαν -2- φυσίγγια ενώ στους χώρους της εταιρείας ανακύκλωσης βρέθηκε το ένα αφαιρεθέν μπόιλερ το οποίο και κατασχέθηκε.

Η προανάκριση ενεργείται από το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.