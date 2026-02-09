menu
Ηράκλειο: Αναβάλλεται η εκδήλωση με τον Γιάνη Βαρουφάκη

Αναβάλλεται όπως ανακοινώθηκε, λόγω ενός εκτάκτου ορθοπεδικού περιστατικού του γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη,  η προγραμματισμένη για απόψε εκδήλωση στο Πολύκεντρο, καθώς ο ίδιος δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «θα ανακοινωθεί σύντομα νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης στο πρότυπο των εκδηλώσεων που ήδη έχουν διεξαχθεί με επιτυχία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με ανοιχτή συζήτηση με τους πολίτες της Κρήτης που θα κληθούν να πάρουν το δεύτερο μικρόφωνο και να θέσουν ερωτήματα για όλα τα θέματα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας»

 

