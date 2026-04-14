Ηράκλειο: Αναστάτωση σε πτήση από τις Βρυξέλλες – Συνελήφθη 34χρονος

Αναστάτωση και ένταση επικράτησαν χθες το απόγευμα σε πτήση από τις Βρυξέλλες με προορισμό το Ηράκλειο, καθώς ένας 34χρονος άνδρας παλαιστινιακής καταγωγής φέρεται να προχώρησε σε απρεπή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ο 34χρονος φέρεται να επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα σε αεροσυνοδό.

Το πλήρωμα προχώρησε σε επανειλημμένες συστάσεις και του ζήτησε να συμμορφωθεί, ωστόσο, εκείνος δεν ανταποκρίθηκε.

Με την άφιξη του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ο 34χρονος που έκανε άνω-κάτω την πτήση συνελήφθη. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αρμόδια Υπηρεσία Ασύλου στη Λέρο, από όπου φέρεται να είχε λάβει άσυλο στη χώρα.