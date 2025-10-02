Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους

Σε… αναγκαστική προσγείωση υποχρεώθηκε ο πιλότος του αεροσκάφους που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ηνωμένο Βασίλειο προς Αίγυπτο, χθες το απόγευμα, εξαιτίας της συμπεριφοράς μιας 38χρονης επιβάτιδας που έκανε την πτήση άνω κάτω!

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και προκάλεσε αναστάτωση στο αεροπλάνο, ήταν επιθετική απέναντι στο πλήρωμα και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση την ώρα της πτήσης.

Για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων, αποφασίστηκε η αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου ενώ η 38χρονη Βρετανίδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη.