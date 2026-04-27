Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε, το πρωί της Δευτέρας, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας μεταξύ Μαθιάς και Αμαριανού στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Κουρλετάκης, οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους ενώ το ελικόπτερο “‘εκατσε” πάνω σε μια ελιά!

Υπέστη βλάβη στη διάρκεια πτήσης συντήρησης, νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου.

Στο σημείο δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κι έχει αποκλειστεί, ενώ διεξάγονται έρευνες.

Το πλήρωμα διεκομίσθη προληπτικά στο ΠΑΓΝΗ.

Σε ανακοίνωση της η Πολεμική Αεροπορία αναφέρει:

«Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους.

