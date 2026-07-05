Ηράκλειο: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης

Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης γυναίκας από τη Σύμη της Βιάννου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, για 24 ώρες παρέμεινε η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης-Παράρτημα Ηρακλείου στην περιοχή της Κάτω Σύμης προκειμένου να βοηθήσει στην ανεύρεση της αγνοούμενης, η οποία φέρεται να πάσχει από άνοια και εξαφανίστηκε από το χωριό στις 15.00 περίπου την περασμένη Παρασκευή, όπως έδειξε το τελευταίο καρέ της κάμερας του Εστιατορίου Αφροδίτη.

Οι έρευνες, όπως αναφέρει η Ομάδα στην ανάρτησή της, υλοποιήθηκαν τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα σε όλη την περιοχή της Κάτω και Άνω Σύμης.

“Το ενδιαφέρον των εθελοντών μας παρέμεινε αμείωτο μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο παραμονής στο χωριό, όπου συλλέχθηκαν οι τελευταίες πληροφορίες από τους ανθρώπους που μίλησαν τηλεφωνικά με την αγνοούμενη γυναίκα. Με βαριά καρδιά αποχωρήσαμε από το πεδίο καθώς ελπίζαμε να βρούμε την ηλικιωμένη γυναίκα σήμερα.Με συνοδοιπόρους πυροσβέστες, αστυνομικούς, αλλά και μέλη άλλων εθελοντικών οργανώσεων αποδείξαμε ότι μπορούμε να γίνουμε μια γροθιά προκειμένου να λειτουργήσουμε με κοινή γλώσσα και ομοψυχία”, τονίζεται στην ανάρτηση.

* φωτ. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης-Παράρτημα Ηρακλείου