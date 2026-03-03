menu
Ηράκλειο: Αγωνία για τους μαθητές που βρίσκονται εκδρομή στην Κύπρο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μία ομάδα μαθητών του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηρακλείου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο μέσω προγράμματος Erasmus.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, σύμφωνα με τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, κ. Αντώνη Φουντουλάκη, πρόκειται για ένα γκρουπ 18 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο νησί στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus μέσω του ΙΚΥ.
Μάλιστα, για το επόμενο διάστημα υπάρχουν και άλλες προγραμματισμένες εκδρομές μαθητών στην Κύπρο. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ακόμα ανακοινώσει τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για τις εκδρομές.

Ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λασιθίου, κ. Αθανάσιος Κατσαγκόλης, αναφέρει στο Cretalive πως το Υπουργείο έχει ζητήσει από όλες τις διευθύνσεις να ενημερωθεί για τις εκδρομές που είναι σε εξέλιξη αλλά και τις προγραμματισμένες όχι μόνο στις «επικίνδυνες» περιοχές αλλά θέλει να έχει πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει στα σχολεία αυτή την περίοδο.
Πάντως, χθες επέστρεψαν ασφαλείς στην Κρήτη οι 3 εκπαιδευτικοί και 40 μαθητές από το 2ο Γυμνάσιο Σητείας που είχαν ταξιδέψει στην Κύπρο.

Σημειώνεται πως αν το Υπουργείο δεν προβεί σε κάποια απόφαση, δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν εκδρομές χωρίς οικονομική ζημία για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

