Ηράκλειο: Αγιασμός και νέα προσκοπική χρονιά για το 7ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Καστελλίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με χαμόγελα και ενθουσιασμό, πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας προσκοπικής χρονιάς του 7ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Καστελλίου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, οι Αντιδήμαρχοι Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη και Γεώργιος Κουτσαντωνάκης καθώς και η Πρόεδρος της Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη. Τον Αγιασμό τέλεσαν οι πατέρες Ιερόθεος Χιώτης και Γεώργιος Μαραυγάκης της Ενορίας Καστελλίου.
Το 7ο Σύστημα Αεροπροσκόπων συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τη δράση του, προσφέροντας στα παιδιά και στους νέους μια δημιουργική και ασφαλή διέξοδο μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί κάθε Σαββατοκύριακο, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, φορείς και ειδικούς συνεργάτες.
Η παρουσία του Προσκοπισμού στο Καστέλλι έχει μακρά ιστορία, που ξεκινά περίπου το 1936, με πλήθος γενεών να γαλουχούνται στις αξίες του Νόμου των Προσκόπων. Μετά από πολλά χρόνια απουσίας, νέοι άνθρωποι με μεράκι και όραμα ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους, αναβιώνοντας το προσκοπικό κίνημα στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
«Ο Προσκοπισμός μαθαίνει στα παιδιά και στους νέους να συνεργάζονται, να σέβονται, να δημιουργούν και να προσφέρουν. Ως Δήμος, στεκόμαστε αρωγοί και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που προάγει τις αξίες της συμμετοχής και της κοινωνικής ευαισθησίας. Εύχομαι σε όλους τους Αεροπροσκόπους του Καστελλίου μια δημιουργική και γεμάτη εμπειρίες νέα χρονιά», ανέφερε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι Αεροπρόσκοποι του Καστελλίου θα συμμετάσχουν και φέτος, στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Καστέλλι, εκπροσωπώντας με περηφάνια το πνεύμα του Προσκοπισμού»

