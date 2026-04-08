Ηράκλειο: Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

Βραδιά αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, στις 9 μ.μ., στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού», στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

«Τον Δεκέμβριο του 1944, στον κινηματογράφο ΠΑΛΑΣ, ο Μάνος Χατζιδάκις, 19 χρονών τότε, διευθύνει μια μικρή χορωδία από αγόρια και κορίτσια της ΕΠΟΝ στο Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο, ένα έργο που έγραψε προσπαθώντας να δώσει λίγη χαρά και περισσότερο κουράγιο στον κόσμο που δοκιμαζόταν από τα γεγονότα εκείνου του Δεκεμβρίου.

Λίγους μήνες αργότερα θα κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση ως συνθέτης, γράφοντας μουσική για μικρή χορωδία στη θεατρική παράσταση «Ο τελευταίος ασπροκόρακας».

Είναι, λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο ταιριαστό που, στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, επιλέγουμε να προτείνουμε μια εκ νέου ανακάλυψη του έργου του μέσα από μια καθαρά χορωδιακή προσέγγιση, με τη συμμετοχή σημαντικών χορωδιών και φωνητικών συνόλων της πόλης του Ηρακλείου», αναφέρουν οι διοργανωτές.

Στη βραδιά θα συμμετάσχουν: Μικτή χορωδία Δήμου Ηρακλείου, Χορωδία Πανεπιστημίου Κρήτης/σχολές Ρεθύμνου, Apollo voice ensemble, Voci Cantabili, Φωνητικό σύνολο Take 5, Μικτή χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.