Ηράκλειο: 31χρονος είχε στην κατοχή του τέιζερ – Οδηγούσε και υπό την επήρεια μέθης

Συνελήφθη χθες (29.01.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, 31χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για νομοθεσία περί όπλων και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. « από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον 31χρονο ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε (1) ηλεκτρική συσκευή ταχείας εκκενώσεως (τέϊζερ), ενώ σε έλεγχο προς ανίχνευση αλκοόλης που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου με ηλεκτρονική συσκευή, βρέθηκε να τελεί υπό την επήρεια μέθης άνω του επιτρεπόμενου ορίου και συνελήφθη.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου»