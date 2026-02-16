Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν και οι τρεις για τη δολοφονία του 40χρονου φίλου τους

Με τη σύμφωνα γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα προφυλακίστηκαν και οι τρεις για τη δολοφονία του 40χρονου φίλου τους.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα: “Πατρίς”, πρόκειται για τον 37χρονο σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία καθώς και η 28χρονη με τον 48χρονο οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας και άφησαν το θύμα αιμόφυρτο να πεθάνει.

Στην απολογία τους και οι τρεις ισχυρίστηκαν ότι νόμιζαν ότι ο τραυματισμός του 40χρονου δεν ήταν σοβαρός και για τον λόγο αυτό τον εγκατέλειψαν ενώ ο 37χρονος κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή ότι βρισκόταν σε άμυνα και το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε με μαχαίρι. Μάλιστα σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε του το άρπαξε από τα χέρια και τον τραυμάτισε στο πόδι.

Ηταν αργά το απόγευμα της Τετάρτης (11/2), όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για έναν νεκρό που εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στα Καμίνια.